Zeeuwse Gele Hesjes willen zaterdag protesteren in Middelburg

Je gezondheid testen en een baan vinden in Zeeuws Vitali­teits­cen­trum

12:00 MIDDELBURG - Je gezondheid laten testen en meteen een baan vinden. Het Zeeuws Vitaliteitscentrum dat in februari opent in Middelburg, richt zich op zowel bewoners van de Middelburgse wijk Dauwendaele als op bedrijven in de buurt.