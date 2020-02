Zeeuwse Gasten jubileren op Kunst en Cultuurroute in Middelburg

,,We vieren dit weekeinde ook een lustrum’’, haalde Judith Loontjens aan tijdens de officïele opening opening zaterdagochtend in de trouwzaal van het de stadhuis aan de Markt. Zij is de nieuwe voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg. ,,Niet omdat het de 21-ste route is, maar wel omdat het de vijfde keer ‘Zeeuwse Gasten’ is. Een jaarlijks weekendthema in februari dat vijf jaar geleden werd bedacht door Sandra van der Meulen. En dat slaat aan. Nu worden reeds in de zomer allianties gesmeed en bieden kunstenaars vanuit heel Zeeland zich aan voor een weekendje exposeren in Middelburg.‘’