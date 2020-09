Zeeuwse burgemeesters willen lachgas als partydrug provinciaal aanpakken

,,Helaas is lachgas op dit moment niet verboden”, zegt de burgemeester Harald Bergmann van Middelburg en tevens de Zeeuwse korpsbeheerder. De burgemeester heeft daarom vorige week met de Middelburgse gemeenteraad besproken of de verkoop van lachgas verboden kan worden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo'n verbod staat er nog niet in, maar de VNG heeft al een modelverordening klaar liggen.

Lachgastaxi

,,Lachgas is niet bedoeld voor gebruik”, zegt de burgemeester. ,,Toch weten we dat het wel gebeurt. Soms gebruiken mensen zelfs terwijl ze achter het stuur van de auto zitten.” Gebruikers kopen hun lachgas legaal online, in de horeca of via een ‘lachgastaxi’, die de ballonnen gewoon thuis komt brengen. Zo is er een professioneel circuit in Zeeland ontstaan wat op grote schaal lachgas levert. Vrijdagavond werd bijvoorbeeld een bestuurder in Kruiningen aangehouden die 30 lachgastanks in zijn auto had liggen. Zulke transporten zijn niet toegestaan vanwege milieuwetgeving.