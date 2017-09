Zeeuwse autodieven bij toeval gepakt in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In de Van Swietenlaan in Bergen op Zoom zijn dinsdag vier jonge mannen aangehouden. Ze worden verdacht van diverse woninginbraken in Zeeland waarbij ook auto’s zijn gestolen.

In de nacht van maandag op dinsdag zagen surveillerende agenten een auto in de Van Swietenlaan rijden. Vanwege het opvallende rijgedrag van de bestuurder werd een stopteken gegeven. Bij het vaart minderen van de auto ging een van de verdachten er te voet vandoor, maar hij werd in een steegje achter de Uranuslaan al ingerekend.

Bij de controle van de auto werden er diverse goederen gevonden die afkomstig zouden zijn van woninginbraken in Zeeland. Met het aanhouden van deze vier mannen van 18 tot 22 jaar is een onderzoek van de recherche in een stroomversnelling gekomen.

Vakantiewoningen

Sinds medio augustus hebben er in Zeeland tien woninginbraken plaatsgevonden waarbij ook auto's zijn gestolen. Het ging om inbraken in vakantiewoningen in Domburg en Kamperland en later huizen in Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp. Bij die inbraken zijn ook auto's meegenomen. In veel gevallen zijn de auto's al teruggevonden.

Dinsdag nog zijn zeven woningen in Vlissingen, Goes, Zierikzee en Oost-Souburg doorzocht en hierbij zijn goederen gevonden die te herleiden zijn naar de betreffende woninginbraken. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De vier worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.