Zeeuws muziektalent in de leer bij Eric Vloeimans

MIDDELBURG - ,,Hé, daar speelde iemand een A in plaats van een As.” Meestertrompettist Eric Vloeimans ontgaat niets. Zaterdagmiddag verzorgde hij in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg een ‘play-in’ voor muziektalent uit de provincie.

Vijftien jongeren hadden zich aangemeld, in leeftijd variërend van 11 tot 18 jaar en spelend op trompet, hoorn, bugel, klarinet of dwarsfluit. Ze repeteerden werk uit Vloeimans’ boek The Horn of Plenty en begonnen met koraalachtige Armin.

,,Die noten kunnen wel wat meer hebben", zei de trompettist gaandeweg. ,,Kunnen jullie die wat heroïscher spelen?” Tegelijkertijd drukte hij zijn leerlingen op het hart niet alles even luid te spelen. ,,In de muziek is de verhouding tussen hard en zacht héél belangrijk. Van hard spelen krijg je zere lippen en dat is nooit goed.”