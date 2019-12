Zeeuws Museum maakt kans op 1 miljoen

Die wens heeft dagelijks provinciebestuurder Anita Pijpelink tegenover de directie van het Zeeuws Museum geuit. Per provincie is er in de periode 2021-2024 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat geld mag maar naar één museum in elke provincie. Binnen Zeeland voldoet eigenlijk alleen het Zeeuws Museum aan alle voorwaarden die de minister stelt voor het krijgen van de subsidie. Het moet een museum zijn die een provinciale collectie en/of een collectie van (inter)nationale belang beheert. Het museum moet ook een zekere omvang en kwaliteit hebben en structureel gezond te zijn. Dan wil je als provincie niet met een ‘twijfelgeval’ aan komen met het risico dat het geld aan je neus voorbij gaat.