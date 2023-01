Zeeuws meisje Marieke doet mee aan zwaarste paardenrace ter wereld: ‘Ik ga mezelf wel tegenkomen’

Hoewel ze al tien jaar in Sydney woont, voelt Marieke zich nog steeds een Zeeuws meisje. ,,Als ik aan Vlissingen denk, zie ik daar nog steeds alles voor me. Ik heb er 23 jaar gewoond. Mijn vader had vroeger Spar Schnebeli in Paauwenburg. Een ijsje eten op de Boulevard, een rondje fietsen, dat soort dingen mis ik soms wel. Hier moet je overal ver voor rijden. Sinds ik er vertrokken ben, ben ik Vlissingen zelfs nog meer gaan waarderen. De laatste keer dat ik er was, vond ik het zo mooi!”