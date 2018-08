Zeeuws Kampioenschap Ringrijden moet het dit jaar met vijf banen doen

Normaal liggen voor de schouwburg twee wedstrijdbanen, maar daar is dit jaar geen plaats voor, zegt secretaris Sjaak Janse van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. ,,Die twee banen vervallen dus. Iets verderop op de parkeerplaats onder de bomen op het Molenwater vlakbij het Gasthuis kunnen we een nieuwe baan leggen, zodat we per saldo vijf banen hebben. Dat is dit jaar voldoende omdat donderdag ook een grote paardenkeuring plaatsvindt, waardoor we iets minder ringrijders hebben. Andere jaren doen er tweehonderd mee, nu zijn het er ongeveer 180.''