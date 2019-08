Zeeuws kampioen ringrijden: Emiel Provoost treedt in voetsporen vader René

Laatste stukje Veerse­poort Middelburg kan worden bebouwd; akkoord over nieuwe opzet

18:00 MIDDELBURG - Na jarenlange discussies over het aantal huizen, het parkeren en de hoeveelheid bomen is alsnog overeenstemming bereikt over het laatste stukje voor de wijk Veersepoort in Middelburg. Het gaat om woningen en appartementen op het oude sportveld aan de Sportlaan/Nassaulaan.