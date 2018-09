Zeeuwen zetten een tattoo voor de Molukken

SGP: mensen van buiten Vlissingen dumpen hun afval in de stad

17:04 VLISSINGEN - Mensen van buiten Vlissingen dumpen hun afval in Vlissingse ondergrondse afvalcontainers, denkt de SGP. Of mensen zoeken stortplaatsen in andere wijken dan de hunne, vermoedt de partij, die zegt klachten te hebben gekregen over zulke praktijken.