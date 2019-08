Zeelandtour Free Birds: niet zo druk, wel gezellig

Monika (49) gedupeerd na autobrand in Vlissingen: ‘Drempel is de oorzaak’

19:00 VLISSINGEN - Twee weken had ze hem pas. Lucky, een blauwe brommobiel. Gisteravond reed Monika Metz uit Middelburg in het voertuig door de Vlissingse wijk Bossenburgh en ging het helemaal mis. Op een drempel vloog de 45-kilometerauto spontaan in brand. Een paar minuten later waren alleen de wielen nog enigszins te herkennen. ,,Met mijn auto was niks mis. Die drempel was de oorzaak.”