ZeelandJazz On Air neemt voorbeeld aan Matthijs: ‘goeie muziek, vlotte interviews’

Programmeur Maurits Portier heeft voor ZeelandJazz On Air een voorbeeld genomen aan televisieprogramma's als Matthijs gaat door, VPRO On Stage en Later with Jools Holland. ,,Ik wil die snelheid van Matthijs erin. Goeie muziek, vlotte interviews, die bij ons gedaan worden door Steffen Brinkhaus. Zes bands die elk ongeveer een kwartier spelen, zodat je een programma krijgt van twee uur. Net als bij On Stage zijn de bands elkaars publiek. En het heeft hopelijk ook wel de sfeer van Later with Jools Holland."