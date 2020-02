Zeeland viert Internationale Vrouwendag met congres rond thema 'vrijheid’

Goedkope valentijns­da­te leidt tot eenzame opsluiting: winkeldief opgepakt na stelen van romanti­sche spullen

11:06 MIDDELBURG - Een goedkope Valentijnsdate is een man uit Middelburg duur komen te staan. Hij nam romantische goederen mee uit winkels in Middelburg. Maar tot een gratis date heeft het niet geleid. “Hij is vanavond Love Actually gaan kijken in Torentijd", grapt de politie op Instagram.