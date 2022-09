Zeeland loopt achter met restauraties van monumenten: het ontbreekt aan geld, wil en scholing

,,Naar buiten dames”, zegt Hans Smeenk, als hij zes kippen met zachte dwang uit zijn kantoortje op het boerenerf zet. Ze maken te veel lawaai. Eerder, tijdens zijn rondleiding door de Grote Muiterij in Sint-Maartensdijk, kijkt hij niet op of om als er zeven ganzen achter hem langs paraderen. Het is een gezellige rommel rond de eeuwenoude boerderij. Zakken cement, stenen, hout, steigers en afzetlinten geven aan dat er hard wordt geklust.

,,De technische restauratie is niet zo interessant”, betoogt Smeenk. ,,Het gaat om het verhaal, niet om de stenen die we op elkaar leggen.” Hij heeft een aannemersbedrijf dat gespecialiseerd is in restauraties. De Grote Muiterij heeft hij zelf gekocht. Het is zijn privéproject. Toch haalt hij daar ook de wereld binnen. Een groot spandoek met de letters ROP geeft aan dat het een restauratie opleidingsproject is, waar jonge timmerlieden en metselaars het vak leren. Zaterdag, tijdens Open Monumentendag, leidt Smeenk publiek rond. Dat kan zich op voorhand verheugen, want hij is een enthousiasmerend verteller.