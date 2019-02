Zeeland krijgt filmfestival voor korte films: 6 april première ISFFM in Cinema Middelburg

Initiatiefnemers zijn filmmakers Lennart Gosman uit Goes (Gouden Zeester voor ‘IJskoud’, 2014) en Antwerpenaar Richie Vermeire, die met zijn korte film ‘Rose’ dertien prijzen won en 43 keer genomineerd werd. Het duo organiseert in België al meerdere filmfestivals, waaronder het kortefilmfestival in Kalmthout. Simon Blaas, directeur van Cinema Middelburg, is enthousiast over het festival. Een ideale manier om beginnende filmmakers uit de regio een podium te geven, vindt hij. Wat het publiek te zien krijg, blijft nog even een verrassing. Tot 6 maart kunnen namelijk nog korte films (tot vijftig minuten) worden ingezonden om mee te dingen naar vertoning, geeft initiatiefnemer Lennart Gosman aan. Inzenden kan via www.isffm.com in de categorie Zeeuwse films, Nationaal, Internationaal, Animatie en Documentaire. Tijdens het festival bepaalt een onafhankelijke jury de winnaars per categorie, ook het publiek stemt mee voor publieksprijzen.