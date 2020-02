Zeeland heeft weer een homokroeg

Daar is voortaan maandelijks een kroegavond voor onder meer homo's, lesbiënnes, biseksuelen of transgenders. Zo’n plek was er niet meer in Zeeland, sinds op 1 januari 2017 COC Café Glam de deuren sloot. Het COC is de belangenvereniging voor LHBTI+. Café 39 is ‘gay friendly’, wat wil zeggen dat het een veilige en tolerante omgeving is voor mensen met een andere seksuele geaardheid.