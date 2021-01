Zeehond trekt bekijks op strand van Dishoek

,,Vooral lekker met rust laten‘’, zegt Jaap van der Hiele van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren. Volgens de Middelburgse zeezoogdierenkenner gebeurt het regelmatig dat zeehonden aanspoelen op het strand. ,,Het valt nu meer op, omdat het in coronatijd drukker is op het strand‘’, zegt hij. Van der Hiele was al ingelicht en weet inmiddels via chipgegevens dat het dier in een opvangcentrum in Duitsland heeft gezeten.