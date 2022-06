Zeedijk Westkapelle mogelijk toch deels gratis parkeren en einde aan 50 euro tarief Zoutelande

Sinds begin dit jaar moet er 2,40 euro per uur betaald worden voor het parkeren langs de waterkant tenzij automobilisten een parkeerjaarkaart van honderd euro hebben. Steketee vertelde echter dat het nieuwe college van CU, HVV, SGP en VVD in 2023 een speciale goedkope jaarkaart wil invoeren voor alleen de zeedijk. Hoeveel daarvoor betaald moet worden wilde hij nog niet zeggen. ,,Pas in het najaar maken we de tarieven bekend, maar deze zullen substantieel goedkoper zijn.” En hij zei ook dat er serieus nagedacht wordt een deel van die zeedijk gratis te maken. ,,Waar en hoeveel meter, dat bekijken we nog.”