Ze spelen niet alleen de sterren van de hemel, maar ook de regenwolken verdwijnen tijdens jubileumeditie Jazz by the Sea

Met video Opruim­coach Anne schept orde in een propvolle schuur: ‘We konden amper meer bij de koelkast’

Marije en Jeannot Wolf uit Vlissingen schoven de hete aardappel steeds door: de propvolle schuur opruimen. Ze huurden opruimcoach Anne Minderhoud in om orde in de chaos te scheppen. ,,We zijn zo blij dat de schuur aan kant is, want we konden amper meer bij de koelkast.”

16 september