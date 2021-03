‘Zayid weet nu dat niet elk mens hem pijn doet.’ Alpaca Rescue in Aagtekerke redt zieke en mishandelde dieren

Inwoners niet gepasseerd bij besluit nieuw azc in Middelburg: peiling pas zinvol als gemeente­raad besluit heeft genomen

13:49 MIDDELBURG - Voordat ergens in Middelburg een nieuw asielzoekerscentrum komt, mogen mensen in de buurt van die plek daarover meepraten. Maar dat kan pas nadat de gemeenteraad heeft besloten dat er ook een azc moet komen en een plek heeft gekozen. Er is dus niks heimelijks aan de procedure en niemand wordt overgeslagen.