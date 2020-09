Zaterdag is weer voetbaldag: ‘Ze kunnen eindelijk hun energie weer kwijt’

Is het Pennywafel­huis het beste buurtpro­ject van Nederland?

1 september MIDDELBURG - Een nieuwe prijs ligt in het verschiet voor het Pennywafelhuis in Middelburg. Het project dat de leefbaarheid in de wijk Dauwendaele wil verbeteren, maakt kans op de landelijke Gouden Pit Trofee. Zaterdag wordt bekend of het Pennywafelhuis die ook heeft gewonnen.