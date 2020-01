Zandzakken voor de Sint Jacobskerk; langzaam verandert Vlissingen in een filmdecor

Sinds donderdag zijn de decorbouwers hard aan de slag aan de oude Markt, want volgende week woensdag, donderdag en vrijdag draaien de camera’s. Het wordt een komen en gaan van mensen, te zien vanachter de afzettingen bij de Oude Markt.

Het is het begin van de film, Dolle Dinsdag, 5 september 1944, als zelfs de Duitsers aanvankelijk geloven dat de bevrijding nabij is. Zolang iedereen stil is als het moet en knetterende brommers wegblijven, is publiek welkom bij de opnamen, vindt filmproducent Alain de Levita van De Slag om de Schelde. Bij de opnames in Veere en in de duinen is dat minder gewenst, maar, ,,Dat is in een stad onvermijdbaar. Vooral omdat het in Vlissingen en Middelburg om buitenopnamen gaat.”