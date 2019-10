Zaak tegen uitvaartondernemers blijft uit door tekort aan rechters

De kwestie speelde in 2015. Het geschil was ontstaan doordat de uitvaartondernemer op formulieren invulde dat de gemeente rekeningen voor begraaf- of crematiekosten naar de nabestaanden moest sturen, legde wethouder Saskia Szarafinski destijds uit. ,,Die hadden de kosten echter al betaald aan de ondernemer. Maar Uitvaartzorg Memoriam Walcheren betaalde de factuur niet aan ons. Sinds begin 2014 speelde dit bij dertien nabestaanden.” Het bedrijf zou in totaal een schuld van rond de 100.000 euro hebben bij de gemeente en nabestaanden. Uitvaartzorg Memoriam Walcheren ging uiteindelijk failliet. De gemeente en andere benadeelden deden in de zomer van 2015 aangifte tegen de twee ondernemers achter het bedrijf. Ook werden destijds twee aanhoudingen verricht, al is nooit bevestigd dat het om het duo ging. Dat heeft overigens zelf altijd ontkend dat het zou hebben gefraudeerd.