Zaak Hrieps vertraagd: getuigen opnieuw verhoord

Lente haalde haar ma­vo-diploma zonder eindexamen te doen: ‘Er viel een last van mijn schouders’

11 december Ze verwachtte een examenjaar vol spanning en feestjes. Dat liep totaal anders. Lente Duvekot (17) uit Vrouwenpolder hoefde niet te zweten in de gymzaal: het eindexamen werd afgelast. ,,Dat was chill. Er viel een last van mijn schouders.” Maar toch: ,,Ik had ook wel graag willen knokken voor mijn diploma.”