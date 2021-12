‘Yes!’ Toch ijsbaan op de Markt in Middelburg’

Oud-wethouder René Molenaar wil terug de politiek in maar niet voor het CDA

ZOUTELANDE - Oud-wethouder René Molenaar (64) wil terugkeren in de Veerse politiek. Niet voor zijn oude partij het CDA maar voor de ChristenUnie. Hij is lijsttrekker bij de komende verkiezingen en sluit een terugkeer als wethouder op voorhand niet uit. ,,Binnen de CU hebben we meerdere kandidaten die een wethouderspost zouden kunnen vervullen. Maar zover is het nog niet. Laten we eerst maar eens zorgen dat we één of meer zetels halen.”

