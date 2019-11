Wordt de Schelde Delta een Unesco-park?

Indisch verleden: ‘Boven Ambon moest ik huilen’

9:00 Het Indische verleden is nog tastbaar, ook na meer dan een halve eeuw in Nederland. Morgen wordt in Vlissingen een Indische Salon gehouden waar die voorbije tijd tot leven wordt gewekt. Tilly Knuppel-Heuvelink en Ellen Usmany verzorgen in deze krant een voorproefje en vertellen over hun verleden.