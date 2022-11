Woongoed over hackpoging: ‘Geen gevoelige gegevens in verkeerde handen’

Bij een poging om via het mailverkeer van de Middelburgse woningcorporatie Woongoed te hacken zijn geen gevoelige gegevens uit de computersystemen in verkeerde handen terecht gekomen. Dat meldt directeur Eric de Ceuster na uitgebreid onderzoek.

Op donderdag 24 november constateerde Woongoed dat er onbevoegde toegang tot een e-mailaccount is geweest. ,,Er werd een mail intern rondgestuurd en een van onze medewerkers zag dat dat daar iets vreemd mee aan de hand was.” Het getroffen account is daarna direct afgesloten en de reguliere systemen zijn uit voorzorg gestopt. ,,Hierdoor was Woongoed afgelopen vrijdag en maandag telefonisch niet bereikbaar.”

Het afgelopen weekend is er uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de computersystemen van de corporatie. ,,Het onderzoek maakt duidelijk dat alleen ongeautoriseerde toegang is geweest tot één e-mailbox. Niets wijst erop dat onze ander systemen zijn geraakt. Wel is duidelijk dat geprobeerd is om een vervalste mail te versturen. Door de oplettendheid van onze medewerkers is dit tijdig ontdekt.” Volgens hem wordt er bij het bedrijf veel aandacht gegevens aan het letten op mogelijke hacks waardoor gevoelige gegevens ontvreemd kunnen worden. ,,Dat geeft geen garantie dat zoiets nooit kan gebeuren maar deze keer bleek weer dat die oplettendheid wel effect heeft.”

‘Nu we weten dat oplichterstrucs rond Woongoed worden geprobeerd, zijn we extra alert’, aldus de directeur. Hij vraagt ook aan de klanten en huurders om uit voorzorg extra te letten op valse e-mailberichten en telefoontjes die afkomstig lijken van Woongoed Middelburg, personen die voor de corporatie werken of bijlages bij e-mailberichten die informatie lijken te bevatten afkomstig van Woongoed.