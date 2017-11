Woongoed Middelburg gaat huurders helpen bij sociale problemen

Onrust over vermeende kinderlokker Oost-Souburg

12 november OOST-SOUBURG - 'Mijn neefje is vorige week zondag bij de Jumbo in Oost-Souburg ontsnapt aan een kinderlokker, het scheelde niet veel of hij werd meegenomen in een wit busje met geblindeerde ramen en een Roemeens kenteken'. Een bericht op Facebook zorgde dit weekeinde voor veel onrust in en om Oost-Souburg.