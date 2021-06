Woongoed herstelt onveilige balkons: huurder Joop is blij, maar koper Thijs denkt: ‘Betaalt de corporatie mijn balkons, of ik?

Zwaargewon­de bij bedrijf aan Gildeweg in Vlissingen, slachtof­fer loopt brandwon­den op

3 juni VLISSINGEN - Bij een bedrijf aan de Gildeweg in Vlissingen is donderdagavond iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer liep brandwonden op en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.