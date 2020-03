Woningen Vlissingen ontruimd voor stankoverlast uit riool

Bij de familie Van Hecke gaat het vooral over voetbal, voetbal, voetbal

7 maart ARNEMUIDEN / ROTTERDAM - De halve finale van de KNVB beker tegen Feyenoord was de grootste wedstrijd in de nog prille carrière van NAC-speler Jan Paul van Hecke. Het duel eindigde in een enorme deceptie (7-1-nederlaag) voor de 19-jarige verdediger, die een pijnlijke ervaring rijker is. Een reportage vanuit Arnemuiden en Rotterdam, over een gezin waarin vrijwel alles om voetbal draait.