Woningen Scheldekwartier als paddenstoelen uit de grond: veel nieuwe inwoners in Vlissingen

Vlissingen was afgelopen jaar één van de twee Zeeuwse gemeenten, de ander was Sluis, die inwoners verloor. Maar de voorspelling dat Vlissingen in 2021 flink groeit, lijkt makelaar Bert Bimmel niet al te boud. Hij verkocht twee maanden geleden al de laatste van de 86 woningen (zestig huizen en 26 appartementen). ,,Sinds vorige week is de koop van de laatste woning definitief rond, zodat ons kantoor niet langer betrokken is bij Ketelmakerij.”