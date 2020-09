Woning in Veere doorzocht in kader van landelijk witwasonderzoek

Burgemees­ter Middelburg verontrust: ‘Meer tieners met wapens plegen ernstige misdrijven’

13:23 MIDDELBURG - De criminaliteit onder jongeren van 14 tot 16 jaar in Middelburg groeit, constateert burgemeester Harald Bergmann. Hij is daar ernstig verontrust over. ,,We zien de trend dat steeds meer jongeren van die leeftijd al wapens op zak hebben en bezig zijn met ernstige delicten.”