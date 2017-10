Wonder in Vlissingen: alle neuzen wijzen vooruit

VLISSINGEN - De nieuwe raad van Vlissingen kan direct aan de slag met een visie op de Vlissingse binnenstad die door iedereen gedragen wordt: van winkelier tot vastgoedbedrijf. Vlissingen is deze winter Wonderstad en een wonder kan de stad beslist gebruiken. Voor het eerst wijzen in Vlissingen alle neuzen dezelfde kant op.

Met reden. Het winkel- en vertiercentrum snakt naar dynamiek. Ondernemers uit de informele 'Binnenstadsborrel' riepen dit voorjaar op tot een aanvalsplan om de stad te redden. Sinds de zomer draait de 'denktank', waarin de Vlissingse Ondernemers Centrale, ondernemers van Bellamypark en boulevards, de Cultuurwerf, Cinecity, bewoners en lokale en institutionele vastgoedbedrijven met de Hogeschool Zeeland en de gemeente werken aan een visie hoe Vlissingen er in 2020 voor moet staan. ,,We zoeken nog naar een goede naam voor de denktank. Voorlopig is het Het Kompas", zegt Ton Begijn van de VOC.

Verwijsborden

In werkgroepen worden voorstellen gesmeed. De werkgroep Mobiliteit onderzoekt een idee voor huurfietsen, die toeristen in Vlissingen, maar liefst over heel Walcheren kunnen oppikken en achterlaten. De groep zoekt een ontwerper die nieuwe verwijsborden maakt naar Vlissings dna, om bezoekers logischer naar parkeren, winkelen en verpozen te sturen. De werkgroepen Toerisme en Marketing en promotie zitten achter Vlissingen Wonderstad, de decemberse manifestatie met kerstmarkten, binnenstadsaankleding en festival Wonderstroom op het Bellamypark.Er wordt bezien of de sfeerverlichting door kan lopen over de boulevards.

Aanjager