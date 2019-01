‘Wolfclan Sister was nummer één, Bløf was nummer twee’

Zeventien was hij, toen gitarist Robin Verhage, bassist Michiel van Saagsvelt en drummer Chris Hoornick hem vroegen of hij in hun band Wolfclan Sister wilde komen zingen. ,,Ik was de jongste”, zegt Jakobsen in een van de tot oefenruimtes omgebouwde varkensstallen van ‘boer Vos’ in Oost-Souburg. ,,Ze zijn allemaal een jaar of vijf ouder. Het was net alsof je met je grote broers op stap ging. Spelen op een motortreffen, samen zuipen. Eerst repeteren en daarna het café in, van elke zaterdag stond de invulling al vast."