Wip in brand, tafels kapot: Vandalen slopen hondenschool in Domburg

De Wisses huren al acht jaar een stuk veld van dertig bij dertig meter van Peter de Kam van Domburg Holiday Resort Stables. Daar geeft Ita Wisse elke zondagavond en maandag cursussen met haar hondenschool Ter Lering en Vermaak. ,,We bouwen het obstakelparcours elke zondag op en laten het normaal een nacht staan. Maar nu gaat alles toch meteen terug naar de garage,”vertelt Adrie Wisse. De schade aan materialen loopt tegen de zeshonderd euro, schat hij. ,,Dat is toch veel voor een kleine hondenschool. Ook om te investeren in een hek."

Stalen tafels

Het begon in maart. Er is geprobeerd de loopwip, bekleed met vloerbedekking, in brand te steken, plastic flessen werden vernield. In april was het weer raak. Wéér werd de wip aangestoken, een zitbank werd in elkaar getremd en in de sloot gegooid en stevige stalen tafels werden krom geslagen. Afgelopen maandag was het weer raak. ,,Ze laten zoveel troep achter. Peuken, seksboekjes, kranten waarmee ze vuur stoken... Het gras op het veld wordt gemaaid voor paardenvoer, daar wil je die zooi niet in hebben", zegt Adrie Wisse.