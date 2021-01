Winterseizoen minicampings een flop, ondernemers willen een nieuwe kans

Vlissingse Lions bezorgen veel zorgmede­wer­kers taart

29 december VLISSINGEN - Achthonderd medewerkers van WVO Zorg zijn op gebak getrakteerd door Lions Club Vlissingen. Of op alle lekkernijen een kers zit, is niet bekend, maar net voor het eind van 2020 is er taart voor veel mensen die zich vooral om anderen bekommeren.