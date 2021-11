Winkelpassage te koop. ‘Niet per winkel maar als geheel, en huurders horen erbij’

De Geerepassage is niet alleen een overdekte winkelstraat maar ook één van de belangrijkste looproutes in de binnenstad, als verbinding tussen de parkeergarage Geere, winkelcentrum Tref en de winkelstraten in de binnenstad. De passage is in 1988 gebouwd en op één na zijn alle winkelruimtes nu permanent verhuurd. De totale huuropbrengst van het complex wordt geraamd op een kwart miljoen euro per jaar.