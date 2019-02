Winkeliers Vrouwenpolder: ‘Laat het maar bekend worden, wij zijn voortaan op zondag open’

videoVROUWENPOLDER - Het liep zeker nog niet storm op de eerste extra koopzondag in Vrouwenpolder. Het was ook eigenlijk net te mooi weer, zag ondernemer Leon Hillebrand. ,,En het moet nog bekender worden dat we voortaan elke zondag open zijn.”

Na lange en felle discussies besloot de gemeenteraad van Veere onlangs dat in meer dorpen de winkels op zondag open mogen. Ondernemers in Koudekerke, Oostkapelle en Vrouwenpolder hebben sinds zondag dezelfde rechten als hun collega's (en concurrenten) in Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande.

,,Terecht”, reageert Hillebrand, van Haef, gitaaratelier, lifestyle en winkelcafé aan de Dorpsdijk in Vrouwenpolder. ,,Ik vind: overal of nergens. Bovendien moet een ondernemer zelf kunnen bepalen wanneer hij zijn zaak open wil doen.”

Omdat winkels in die vier andere kustdorpen al langer op zondag open mogen zijn, hebben Vrouwenpolder, Oostkapelle en Koudekerke wel een achterstand in te lopen. ,,Zeker”, erkent Ilse de Lange van My cup of tea, de winkel voor looks & lifestyle iets verderop aan de Dorpsdijk. ,,De bekendheid moet groeien. Bovendien hebben we hier in Vrouwenpolder nog niet zo veel winkels. Ik hoop dat de andere die er al zijn, ook op zondag open gaan, en dat er misschien wel ondernemers bij komen nu we die zondag erbij hebben.”

Hillebrand en De Lange hebben toch hoge verwachtingen. Want vorig jaar hadden ze twaalf koopzondagen en die trokken veel klanten. Hillebrand: ,,De zondag is drukker dan de maandag en de dinsdag.” De Lange: ,,De zondag is vergelijkbaar met de zaterdag. Dit zijn de dagen waarop mensen geld willen uitgeven.”

Bij beide winkels druppelen deze eerste extra koopzondag regelmatig wat kanten binnen. Patricia Bonnes van Brasserie Bonnes ziet het tevreden aan. Haar zaak zit tussen beide winkels in en voor de gasten op het terras is het veel leuker als ze niet uitkijken op een dichte maar op een open deur. ,,Ik heb het afgelopen jaar ook vaak gehoord van mensen op het terras: ‘Wat jammer dat de winkels niet open zijn.’ Dus voor mij en de andere horecazaken is het ook belangrijk. Hoe meer er open is, hoe meer mensen er komen en hoe meer klanten ik ook krijg.”

Winkels en cafés en restaurants die elke zondag open zijn, daar moet Vrouwenpolder wel aantrekkelijker van worden, voorspellen de drie ondernemers. Toeristen weten het dorp natuurlijk allang heel goed te vinden, maar reden op zondag vooral verder, richting strand. Dat was op deze warme 17e februari niet anders. ,,Geeft niks", zegt Hillebrand. ,,Ze komen vanmiddag ook weer terug. En dan zijn wij open.”