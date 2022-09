‘Winkelier zorgde voor verkeerveiligheid voetgangers zonder regels te overtreden’

Ook foutfiet­ser krijgt boete. ‘Maar onduide­lijk­heid Korte Geere is inderdaad ongewenst’

MIDDELBURG - Foutfietsers krijgen wel degelijk een boete of een waarschuwing in Middelburg. Toch wil verkeerswethouder Eduard Smit een einde aan onduidelijkheid in de Korte Geere. ,,Of het wordt een echt voetgangersgebied, of we heffen het fietsverbod op.”

26 augustus