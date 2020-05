Winkelen op anderhalve meter afstand: plantenbakken en fietsen weg en zo veel mogelijk rechts lopen

Weer vermoorde hond gevonden in Middelburg; ‘We konden niet eens meer zien of het een hond of kat was’

14:09 MIDDELBURG - Jolanda Lichtenberg van Stichting Dierenwelzijn Walcheren maakt zich zorgen nu voor de tweede keer in korte tijd een vermoorde hond is gevonden. Maandag werd in de Binnenhaven ter hoogte van de rechtbank een hondje gevonden dat was onthoofd en waarvan de pootjes ontbraken.