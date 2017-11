Windparkbouwer Ørsted strijkt neer in Buitenhaven Vlissingen

Ørsted vestigt zich naast het voormalige douanekantoor op de kop van het oude veerplein, waar begin dit jaar Dutch Offshore Contractors in is getrokken. Naast een kantoor voor tussen de honderd tot tweehonderd werknemers wil Ørsted er steigers bouwen voor vier tot zes onderhoudsschepen voor verkeer van en naar windparken, 22 kilometer uit de monding van de Westerschelde. De steiger komt naast de PSD-veersteiger.

De kaderuimte in de Buitenhaven is daarmee zo goed als op. Het oude veerplein wordt bedrijfskavel bij de herinrichting van de omgeving rond de rotonde aan de Poortersweg, die nu in voorbereiding is.