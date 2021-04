Willy Ras blijft altijd 16: ‘Ik doe nooit iets tegen mijn zin’

Het levensmotto van Willy Ras is ‘Waar een Willy is, is een weg’. Ook op zijn 45ste geniet hij met volle teugen van elke dag. Met woeste baard, tatoeages en de afwezigheid van wat voortanden lijkt hij eerder Hagar de Verschrikkelijke uit Wickie de Viking dan het jochie van 16 dat hij altijd wil blijven. Maar de woesteling is vriendelijk, humoristisch en behulpzaam. Een bekende verschijning in Vlissingen, vooral voor iedereen die wel eens door de Sint Jacobsstraat loopt. Eerst konden mensen bij Ras terecht voor woonaccessoires, de afgelopen drie jaar legt hij zich toe op fietsverhuur.