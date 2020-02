Willie Wartaal en Joost op dancepodium van Bevrijdingsfestival in Vlissingen

In het middagprogramma is Joost (Klein) de voornaamste deejay. Hij is vooral bekend van het nummer Scandinavian Boy . Ook maakte hij naam met video’s op YouTube onder de naam EenhoornJoost.

Lucas & Steve

Eerder was al bekend dat het duo Lucas & Steve naar Vlissingen komt. Zij zijn een van de acts die dit jaar als Ambassadeurs van de Vrijheid langs de diverse Bevrijdingsfestivals reizen. Lucas & Steve staan al enkele jaren aan de top, dankzij hits zoals Summer on you in 2016 (samen met Sam Feldt en Wulf) en Up till dawn (On the move), dat in 2017 een half jaar in de Nederlandse Top 40 stond en de tweede plaats bereikte.