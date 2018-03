Willemien Treurniet in de race voor titel beste raadslid van Nederland

Wie haar heeft genomineerd, is onbekend. Treurniet zette zich de afgelopen jaren in voor de zorg, fietsveiligheid en laaggeletterdheid in Middelburg. Inmiddels heeft Treurniet ruim tachtig stemmen vergaard.



Ook Jos van Ginneken (CDA Terneuzen) is verkiesbaar. Hij moet nog heel wat stemmen inhalen op Treurniet. Op de kandidaten stemmen, of er een nomineren, kan via www.besteraadslid.nl