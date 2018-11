Wilgen knotten met de Kapsalon

Zwaar werk is het dus niet; wel veel. ,,Er staan driehonderd wilgen langs Louwerse's Wegeling. Die moeten allemaal geknot worden", zegt Jan Moekotte. ,,Niet allemaal vandaag natuurlijk, maar het zou mooi zijn als we dat dit seizoen voor elkaar krijgen. We komen zes of zeven keer, maar in maart moeten we stoppen, want vlak daarna begint het broedseizoen.”