Wil je net als Maartje 102 worden? ‘Veel buiten spelen en niet achter schermpjes zitten.’

Maartje Boogaard-de Hooge speelde in haar jeugd altijd buiten. ,,Schommelen, touwtje springen, ravotten in in aanbouw zijnde huizen.” De geboren Middelburgse - ‘na mijn trouwen, kwam ik naar Vlissingen’- woont al vanaf de opening in het Vlissingse woonzorgcentrum Theo van Doesburg. Niet omdat zij en haar man, die ook nog een tijd samen met haar in het centrum woonde, in de jaren negentig hulpbehoevend waren. Meer omdat een eigen huis met behoorlijke tuin wat te bewerkelijk werd. Ook nu ze alleen in een appartement woont, doet Maartje nog veel zelf. ,,Ik kleed me zelf aan en uit en ik verzorg me zelf.”