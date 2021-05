Wijnbouw is een zaak van de lange adem: ‘We moeten nog negenduizend steuntjes bij de aanplant zetten’

,,Ik had mijn oog hier al eerder op laten vallen, maar er waren meer gegadigden.” Zo had een Veerenaar in 2017 plannen voor een nieuw landgoed met vijf woningen en Viviane Smit hoopte vorig jaar nog op de aanplant van een voedselbos. Nu steken mintgroene plastic kokertjes af tegen de donkere aarde. Bescherming van de jonge aanplant tegen vraatgrage reeën en hazen. ,,Die zijn gek op de zwellende knoppen.’’