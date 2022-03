Wijk Bossenburgh krijgt artistieke toegang

Frank Neefs wordt de nieuwe bestuurder van de Mondia Scholen­groep

VLISSINGEN - Frank Neefs begint in augustus als nieuwe directeur-bestuurder van de Mondia Scholengroep (SSG Nehalennia in Middelburg en het Scheldemond College in Vlissingen). Neefs volgt Guus Hagt op, die in september met pensioen gaat.

10 maart