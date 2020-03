‘Wij willen Eyup en Deniz terug op school’

Zeeuwse bibliothe­ken blijven open, maar met aangepaste tijden

15:24 MIDDELBURG - De bibliotheken op Walcheren, in de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen hebben gezamenlijk besloten dat ze deze maand open blijven. Ook de bibliobussen blijven in maart rijden. Wel worden vanaf maandag de activiteiten in de bibliotheken afgelast of uitgesteld. Ook worden maatregelen genomen om de gezondheid van personeel en bezoekers te garanderen.