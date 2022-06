‘Wij vertellen een verhaal alsof je naar een Netflix-serie zit te kijken’

‘Was de geschiedenisles vroeger op school ook maar zo gebracht, dan was er vast meer blijven hangen’. Dat horen de verhalenvertellers van StoryTrail regelmatig na hun optreden. En inderdaad, de theaterwandelingen die bomvol historische wetenswaardigheden staan, hebben weinig overeenkomsten met saaie geschiedenislessen in een klaslokaal. En dat terwijl de toehoorders er minstens zoveel, of misschien zelfs veel meer, van opsteken. En in elk geval een bijzondere ochtend of middag beleven.

Voor het ontstaan van de theaterwandelingen moeten we even ver terug in de tijd, heel ver zelfs. Henke Lever, initiator van het bureau Stadsavonturen dat de theaterwandelingen produceert, legt uit: ,,Eigenlijk is de mens van nature een verhalenverteller. Denk maar aan de sagen en legenden van vroeger. Er was geen andere manier om verhalen over te brengen dan het gesproken woord; het schrift bestond immers nog niet.” Hoewel de noodzaak van het verhalen vertellen over vroeger tijden tegenwoordig minder is – er zijn inmiddels bibliotheken vol met geschiedenisboeken – blijkt toch niet iedereen gecharmeerd te zijn van de wereld van de boeken. ,,Wij wilden juist de mens meer in contact brengen met de literatuur, maar dan op een interactieve manier. Een theaterwandeling is hier bij uitstek geschikt voor.”